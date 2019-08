Anwim planuje ok. 60 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 roku

"Z tego 140 mln zł pochodzić będzie z przyznanego nam właśnie finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a pozostałe ok. 40 mln zł ze środków własnych" - powiedział Pietrasina w rozmowie z ISBnews.

"Obecna transza finansowania pokrywa nasze potrzeby inwestycyjne do końca 2020 roku, zatem na rok 2021 i następne lata będziemy się ubiegali o kolejne środki. Postaramy się o kolejną transzę w BGK, lub podejmiemy rozmowy z innymi bankami" - powiedział.

Pietrasina nie ukrywa, że wiarygodność spółki w oczach instytucji finansowych znacząco wzrosła po tym, jak do akcjonariatu Anwimu dołączył w listopadzie 2018 roku fundusz należący do Enterprise Investors, który objął 35% akcji.

Według prezesa Anwimu, rok 2023 jeśli chodzi o realizację aktualnej strategii spółki nie jest przypadkowy, bo to jest właśnie horyzont wyjścia funduszu z akcjonariatu firmy.

"Co dalej? Na dzisiaj jest to poza obszarem naszych dywagacji" - powiedział.

Prezes Anwimu zaznaczył, że praktycznie 100% otrzymanego finansowania zostanie przeznaczone na pozyskanie nowych stacji do sieci Moya, przy czym spółka bierze pod uwagę zarówno zakupy, jak i budowę nowych obiektów od postaw.

Przyznał, że jeśli będzie taka okazja, to spółka jest także otwarta na ewentualne zakupy stacji, które pojawią się na rynku w wyniku procesu konsolidacji PKN Orlen i Grupy Lotos .

Anwim od 2009 roku zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya, która na koniec 2018 r. liczyła 202 placówki i była szóstą największą siecią stacji paliw w Polsce. Plan na 2019 rok zakłada powiększenie sieci do 250 placówek, a do 2023 r. - do 350 obiektów.