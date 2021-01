Anwim: Zużycie paliw spadnie w pierwszych miesiącach roku, ożywienie od II kw.

"Obecnie, pomimo utrzymującego się niskiego popytu na paliwa oraz wysokich stanów magazynowych ropy naftowej, mamy do czynienia ze wzrostem cen ropy oraz paliw gotowych na rynkach międzynarodowych. Jest to efekt przede wszystkim poprawy nastrojów związanych z nadziejami na skuteczną walkę z pandemią, z uwagi na rozpoczęte na szeroką skalę szczepienia. Gracze rynkowi przewidują zatem polepszenie globalnej koniunktury gospodarczej. Lepsze nastroje panujące na rynkach surowcowych oznaczają z reguły wzrosty cenowe, z czym w ostatnich tygodniach mamy do czynienia. Uważam jednak, że obecna cena baryłki ropy w wysokości powyżej 55 USD jest nieco na wyrost. Od początku listopada cena ropy wzrosła o ponad 40%. Dlatego też, według mojej opinii, w najbliższym czasie powinniśmy obserwować stabilizację cen 'czarnego złota' lub wręcz ich spadek" - powiedział Łapiński, cytowany w komunikacie.