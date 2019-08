Apart otworzył pierwszy sklep w Hiszpanii przy wsparciu PAIH

Tworzenie własnej sieci poza Polską to główne założenia ekspansji marki. Apart jest obecny w Polsce i Czechach, a rynkiem, jaki w 2018 roku firma obrała sobie za cel, była Hiszpania. Kontakt z biurem handlowym PAIH w Madrycie był jednym z pierwszych kroków, jakie podjęła. Dzięki wsparciu madryckiego ZBH Apart wejdzie do Hiszpanii niemal rok po nawiązaniu współpracy, podano również.