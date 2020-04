Archicom zawiesił politykę dywidendową w odniesieniu do zysku za 2019 r.

"Dotychczas emitent realizując założenia przyjętej polityki dywidendowej Archicom S.A. wypłacał akcjonariuszom w poprzednich latach dywidendę z zysku za dany rok obrotowy na poziomie co najmniej 50% wypracowanego zysku netto. Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne do przewidzenia dla sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji ekonomicznej emitenta, zarząd Archicom S.A. postanowił zawiesić politykę dywidendową Archicom SA, które to zawieszenie ma mieć zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019" - czytamy w komunikacie.