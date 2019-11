Arctic Paper liczy na utrzymanie wysokiego wykorzystania mocy w IV kw. 2019

"Mam nadzieję, że wysoki wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych uda się utrzymać także w IV kwartale 2019 roku, mimo, że kalendarz mamy wyjątkowo niesprzyjający, bo w okresie od 20 grudnia do 6 stycznia biznes w Europie będzie działał na jedną trzecią gwizdka" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.

W ostatnich kwartałach wykorzystanie zdolności produkcyjnych w grupie Arctic Paper systematycznie rosło. W IV kw. 2018 roku było to 91%, w I kw. tego roku - 92%, w II kw. - 93%, a w III kw. - już 96%.

"Liczę, że w IV kwartale będzie to średnio 95-96%, mimo że pod koniec kwartału wykorzystanie może spaść do 91-92%, bo naszym celem nie jest produkcja na zapas" - dodał Jarczyński.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,16 mld zł w 2018 r.