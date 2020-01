ARP oddała do użytku halę w Stalowej Woli, zbudowaną za 24 mln zł przez Mirbud

"Nasze zaangażowanie w Stalowej Woli ma kompleksowy charakter. Jesteśmy związani z tym rejonem nie tylko przez obszar inwestycyjny podstrefy Stalowa Wola należącej do tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej, ale także przez projekty realizowane we współpracy z miastem. Dobrym przykładem jest Program Fabryka. W jego ramach wspólnie utworzyliśmy spółkę, dzięki której w przyszłości przy ulicy Jana Pawła II powstanie nowoczesne centrum usług biznesowych. W tym mieście jest duży potencjał, a tradycje Centralnego Okręgu Przemysłowego są ciągle żywe. Pewnie dlatego projekt przy ulicy Kasprzyckiego udało się zakończyć wcześniej niż zakładał to harmonogram" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie.