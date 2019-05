Art Games chce wydać do 9 gier w tym roku i do 10 kolejnych w 2020 r.

"W 2019 planujemy 8 nowych produkcji do listopada na PC i Nintendo Switch . Jedną grę już wydaliśmy w tym roku . Dlatego patrzymy optymistycznie na 2019. Będziemy mieli do 9 nowych gier, czyli nowych źródeł przychodów" - powiedział Bąk podczas uroczystości debiutu spółki na NewConnect.

Strategia rozwoju ArtGames zakłada m.in. "zdobycie znacznej pozycji w grach wideo", dywersyfikację portfolio gier, współpracę z teamami deweloperskimi w Europie (pierwszy to team z Rosji i gra "When I was Young"), a także zwiększanie liczby zespołów w Polsce z ok. 10 obecnie, a także inwestycje w marketing.