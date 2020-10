Artifex Mundi miał wstępnie 1,98 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r.

"Przychody ze sprzedaży produktów w III kwartale 2020 r. wyniosły 5 546 tys. zł, co stanowi wartość o 36% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2019. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 1 985 tys. zł, co oznacza wzrost o 135% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019" - czytamy w komunikacie.