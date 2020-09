Atal miał 51,11 mln zł zysku netto, 65,97 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

"Tegoroczny harmonogram budów i kalendarz przekazań zakładają najwięcej wydań lokali w III i IV kwartale. Oznacza to, że w ostatnich sześciu miesiącach bieżącego roku rozpoznać w przychodach będzie można znaczącą liczbę mieszkań, lokali usługowych i inwestycyjnych - potencjał przekazań w drugim półroczu 2020 roku wynosi ponad 2 tys. lokali. Warto jednak dodać, że ostateczny wynik w znacznym stopniu uwarunkowany jest działaniem organów administracyjnych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną czas uzyskiwania wszelkich decyzji wydłużył się, a czynnik administracyjny pozostaje największym wyzwaniem firm z branży deweloperskiej" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

W pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku spółka zakontraktowała 1 287 mieszkań (1 616 w analogicznym okresie roku ubiegłego), uwzględniając jednak podpisane umowy deweloperskie w kolejnych dwóch miesiącach Atal do sierpnia b.r. odnotował kontraktację na poziomie aż 1 759 umów. Jednocześnie na koniec sierpnia 2020 roku podpisanych jest 615 aktywnych umów rezerwacyjnych na nowe lokale mieszkalne z aktualnej oferty spółki.

"Pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią silnie wpływającej na panujące warunki gospodarcze i administracyjne, kontraktacja nowych umów jest na satysfakcjonującym, bardzo wysokim poziomie. Pierwotny rynek mieszkaniowy pozostaje stabilny, a sytuacja od strony popytowej niezmiennie jest zdrowa. Co potwierdza fakt, że największe i najbardziej doświadczone podmioty w sektorze deweloperskim uruchamiają kolejne inwestycje i notują rosnącą sprzedaż" - skomentował Juroszek.

Od początku 2020 roku Atal wprowadził do sprzedaży w sumie 10 projektów - Nowe Miasto Jagodno III i Atal City Square we Wrocławiu, kolejna faza Atal Aleja Pokoju oraz Apartamentów Przybyszewskiego 64 w Krakowie, Atal Bosmańska, Przystań Letnica II i Śląska 12 w Trójmieście, Apartamenty Drewnowska 43 IV i Nowe Miasto Polesie II w Łodzi oraz drugi etap gliwickiej inwestycji Apartamenty Karolinki. Na koniec czerwca br. oferta dewelopera to 4638 lokale.