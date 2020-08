Atal wyemituje obligacje serii AW na kwotę 150 mln zł

"W najnowszej emisji zaproponowaliśmy obligatariuszom 2,6% marży ponad WIBOR 6M. Sfinalizowaliśmy książkę popytu na papiery dłużne o wartości 150 mln zł i tym samym zrealizujemy cały program emisji obligacji. Choć jest to jedna z pierwszych emisji obligacji korporacyjnych od początku lockdownu spowodowanego pandemią koronawirusa, to zakończyliśmy ją pełnym sukcesem. Czynności związane z organizacją procesu emisji z powodzeniem prowadzi BNP Paribas Bank Polska S.A. Atal jest doskonale znany na rynku kapitałowym i regularnie korzysta z finansowania pochodzącego z emisji obligacji. Nasz sprawdzony model biznesowy znajduje uznanie u inwestorów - to sprawia, że jesteśmy preferowanym partnerem instytucji finansowych" - powiedział prezes Atalu Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.