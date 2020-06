Autodesk: Ponad 70% firm zanotowało wzrost przychodów po inwestycji w cyfryzację

"Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych postrzegane jest przede wszystkim jako możliwość zwiększenia konkurencyjności, efektywności i elastyczności produkcji, a także niezbędny krok do utrzymania dobrej pozycji na rynku. Aż trzy czwarte polskich firm w niedalekiej przyszłości planuje wprowadzenie co najmniej 3 rozwiązań Przemysłu 4.0, ale dla wielu przedsiębiorstw problem stanowi finansowanie takich inwestycji" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Zgodnie z badaniem 44,5% respondentów przyznało, iż brak wystarczających środków finansowych to powód, dla którego ograniczane jest wprowadzanie rozwiązań Przemysłu 4.0 w mikro i małych przedsiębiorstwach przemysłowych. Zauważalne braki widać również w strukturze zatrudnienia - 44% respondentów wskazywało na problem braku odpowiednio wykształconych pracowników w firmie.

"Ciekawym wnioskiem płynącym z badania są wskazane przez respondentów bariery w rozwijaniu innowacji. Brak wystarczających środków finansowych oraz ograniczony dostęp do odpowiednio wykształconych pracowników stanowią kluczowe czynniki blokujące cyfryzację przedsiębiorstw przemysłowych. Odpowiadając na te bariery powołaliśmy Inicjatywę Przyszłość Polskiego Przemysłu. W jej ramach wnosimy praktyczne podejście - chcemy pomagać właścicielom i kadrze zarządzającej polskich firm produkcyjnych i przemysłowych w praktycznym zastosowaniu nowoczesnych procesów i technologii po to, by mogły tworzyć lepsze produkty, zwiększać sprzedaż i generować większe zyski. Wskazujemy również miejsca, skąd można pozyskać finansowanie inwestycji w innowacje, które są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na dzisiejszym rynku przemysłowym" - skomentował executive industry manager w Autodesk Radosław Cieślak, cytowany w komunikacie.