Wyścig o surowce krytyczne. Polska bada hałdy górnicze

Resort podkreśla, że zapotrzebowanie na takie surowce do transformacji energetycznej nie będzie zależało wyłącznie od kształtowania się miksu energetycznego kraju, ale również od rozwoju firm produkujących panele fotowoltaiczne, baterie, turbiny wiatrowe, silniki elektryczne itd., o ile - jak podano - "będą one przetwarzać wskazane surowce krytyczne, a nie bazować na importowanych półproduktach".

Poszukują złóż

Przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego

Jak podał MKiŚ, wieloletni "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" (PRoGeO) obejmuje rozpoznanie wybranych stref dna oceanicznego wód międzynarodowych w okresie 2017–2033; ma na celu zabezpieczenie dostępu do złóż kluczowych surowców mineralnych w przyszłości. Rejs badawczy w ramach PRoGeO odbył się w sierpniu i we wrześniu 2022 r. i dotyczył głównie zdalnych pomiarów dna.

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB prowadzi badania na Suwalszczyźnie, które są częścią europejskiego projektu badawczego "Sustainable exploration for orthomagmatic (critical) raw materials in the EU: Charting the road to the green energy transition" - Zrównoważone poszukiwanie złóż surowców krytycznych ze skał magmowych w UE: Wyznaczenie sposobu przejścia na zieloną energię (SEMACRET) - wskazał resort.