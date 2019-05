BAH miał 5,38 mln zł zysku netto, 8,66 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"Największy wpływ na poziom sprzedaży miały w pierwszych trzech miesiącach roku dwa modele Jaguara: E-Pace oraz F-Pace. Łącznie przekazano dilerom w tym okresie ich aż 400 sztuk. Wśród Land Roverów najpopularniejsze okazały się: flagowy Range Rover oraz jego usportowiona wersja Range Rover Sport, których sprzedano po 153 sztuki. Sprzedaż dilerska realizowana przez spółki należące do British Automotive Holding do klientów końcowych od stycznia do lutego wyniosła łącznie 547 sztuk, co oznacza 64-proc. wzrost rok do roku" - czytamy dalej.