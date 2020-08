Bank Ochrony Środowiska dostał karę. GIIF wystawił rachunek na 4,5 mln zł

Komunikat zarządu banku jest na tyle ogólny, że trudno jednoznacznie określić zarzuty. Wiadomo jednak, że są wątpliwości GIIF co do stosowania się banku do dwóch artykułów ustawy. Mówią one m.in. o tym, że bank powinien skutecznie identyfikować klientów i monitorować transakcje, które mogłyby mieć związek z nielegalną działalnością. W przypadku uzasadnionych okoliczności bank powinien badać źródło pochodzenia środków w dyspozycji konkretnych klientów.