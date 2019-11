Bank Pekao chce przyspieszyć 2-cyfrowy wzrost wyników operacyjnych w 2020 r.

"W trzecim kwartale 2019 roku wyniki operacyjne Banku Pekao ponownie rosły dwucyfrowo, co stawia nas w gronie najszybciej rosnących banków w Polsce. Mamy ambicję, by w przyszłym roku jeszcze przyspieszyć to tempo, dzięki zwiększaniu efektywności operacyjnej, ofercie przyjaznych dla klientów technologii i ścisłej kontroli kosztów" - powiedział Krupiński, cytowany w komunikacie.