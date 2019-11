Bank Pocztowy pracuje nad linią produktów dla finansowania małej energetyki

Drugi segment to mała energetyka - mikroinstalacje energetyczne do 50 kW dla spółdzielni i spółek mieszkaniowych, szkół, małych zakładów, czyli podmiotów które najbardziej będą dotknięte przez podwyżki cen energii. Zdaniem Kuraszkiewicza ten rynek będzie się rozwijał bardzo dynamicznie w najbliższych 2-3 latach

"Zdecydowanie bylibyśmy zainteresowani. Przyłączymy się do tych rozmów. W tego rodzaju sformatowanych programach banki dysponują dwoma elementami przewagi: odpowiednią weryfikacją tożsamości klienta i dostępnością poprzez aplikacje czy serwisy internetowe. Sektor bankowy może wspomóc program np. w pierwszej fazie składania i rozliczania wniosków. Podobnie jak to miało miejsce z programem 500 plus. 95% wniosków do tego programu spłynęło poprzez aplikacje bankowe." - powiedział Kuraszkiewicz.