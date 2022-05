Banki w trzy miesiące zarobiły miliardy złotych. Zyski rosną w trzycyfrowym tempie

To oznacza bardzo duży skok w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wtedy zyski sektora bankowego , który odradzał się po pierwszym uderzeniu koronawirusa, wynosiły 2,6 mld zł. To oznacza poprawę wyników o prawie 140 proc .

Zyski banków w szczegółach

Przychody odsetkowe banków po marcu zbliżyły się do 20,5 mld zł. Przed rokiem było to prawie 11,96 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 70 proc. Znacznie mniejsze były koszty odsetkowe - po trzech miesiącach 2022 roku sięgnęły 3,7 mld zł, podczas gdy przed rokiem było to niespełna 1,1 mld zł.