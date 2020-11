BCG: Po pandemii koronawirusa upowszechni się praca w modelu hybrydowym

"My mamy to szczęście, że naszym produktem jest software. Już przed pandemią byliśmy zdecentralizowaną i pracującą zdalnie firmą. Facebook zatrudnia mniej więcej 50 tys. ludzi, natomiast oni są rozproszeni w 70 lokalizacjach na świecie, a dodatkowo warszawski oddział Facebooka jest odpowiedzialny za 28 rynków - od Warszawy na wschód. Wyzwaniem na pewno jest część społeczna. Jakkolwiek świetnie będzie działała technologia, to jednak jesteśmy z krwi i kości i pewnych rzeczy brakuje" - powiedziała Tumanow podczas panelu.

Także Kulas z BCG wskazała, że główne wyzwanie to wdrożenie nowych pracowników. To jest strukturalne wyzwanie, jest to znacznie trudniejsze w czasach pracy zdalnej, podkreśliła.

"W tych nowych czasach ważne jest wykreowanie takich relacji między nami a członkami zespołu, gdzie będziemy rozumieć, jak się ktoś czuje, co mu przeszkadza, na czym mu zależy. Oprócz tego, co kiedyś było głównym meritum interakcji menedżera z pracownikiem, czyli ustalenie priorytetów, konkretnych zadań, wszelkie elementy związane z tym, co chcemy dostarczyć, dochodzi głębsze zrozumienie tego, czego nasi pracownicy potrzebują. Wierzę, że to można osiągnąć tylko poprzez słuchanie i zadawanie pytań. To jest element, na który powinniśmy teraz relatywnie dedykować więcej czasu, dlatego, że nie mamy zbyt wielu nieformalnych interakcji, które wcześniej wydarzały się na korytarzu, w kuchni, kiedy ktoś przypadkiem zachodził do naszego pokoju. To wszystko musimy odtworzyć w wirtualnym świecie" - wskazała Kulas.