finanse przed chwilą

Best nabył 100 tys. sztuk obligacji własnych za ok. 10 mln zł w celu umorzenia

Best zawarł transakcję nabycia 100 000 sztuk obligacji serii L1 o wartości nominalnej 100 zł każda obligacja, wyemitowanych przez Best na podstawie uchwały z 10 sierpnia 2015 r., podała spółka. Best nabył obligacje w celu ich umorzenia.

Podziel się Dodaj komentarz