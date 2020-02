BFG określił MREL dla mBanku na 27,515% kwoty ekspozycji na ryzyko

"Zarząd mBanku S.A. informuje, że w dniu 5 lutego 2020 r. otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji [...], zgodnie z którą wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych dla banku na poziomie subskonsolidowanym wynosi 14,54% sumy funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (TLOF), co odpowiada 27,515% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE). Wymóg MREL powinien być osiągnięty do dnia 1 stycznia 2023 r." - czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie mBank otrzymał informację dotyczącą liniowego schematu dojścia do powyższego wymogu. Śródokresowe cele MREL na koniec roku 2019, 2020 oraz 2021 zostały ustalone w relacji do TLOF w wysokości odpowiednio 9,248%, 11,012% oraz 12,776% oraz w relacji do TRE w wysokości odpowiednio 17,5%, 20,838% oraz 24,177%" - czytamy dalej.