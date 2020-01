finanse 30 minut temu

BGK i Santander BP mają umowę dot. współdzielenia ryzyka programu faktoringowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Santander Bank Polska oraz Santander Factoring (Grupa Santander) zawarły kolejną umowę dotyczącą współdzielenia ryzyka programu faktoringowego, podał BGK. Umowa zakłada partycypację w ryzyku do kwoty 175 mln zł. To kolejny krok do rozszerzania współpracy pomiędzy bankami w Polsce i wypełniania luki w systemie finansowym, na którym skorzystają przedsiębiorcy.