BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,4% w 2019 r.

"Impuls do tego zapewnia poprawa kondycji finansowej gospodarstw domowych. Szybki wzrost realnego funduszu płac jest połączony z transferami socjalnymi (program 500 plus na pierwsze dziecko, 13. emerytura). Do tego dochodzą redukcje podatków. Wszystko to przede wszystkim będzie oddziaływać w grupach o najniższym dochodzie, a więc i najchętniej zwiększających wydatki. Moment uruchomienia programów jest dogodny, zważywszy na spowolnienie w strefie euro. Uważamy, że efekty wprowadzenia ostatnich zmian będą najsilniej odczuwane na przełomie roku. Ich wpływ będzie stopniowo malał wraz z upływem kolejnych kwartałów przyszłego roku" - czytamy także.