BGK udzielił kredytu Unibepowi wys. 53,6 mln euro na projekt w Charkowie

"Jesteśmy zadowoleni, że będziemy realizować galerię handlową w Charkowie na Ukrainie. Inwestor chce, byśmy zrealizowali obiekt ,,pod klucz", co jest wyrazem wyjątkowego zaufania do naszych umiejętności. Chcę podkreślić, że mamy w tym doświadczenie - w takim systemie zbudowaliśmy czterogwiazdkowy hotel "Victoria" w Mińsku w Republice Białoruś. Dzięki zaangażowaniu w projekt Banku Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE wspólnymi siłami przygotowaliśmy dobrą ofertę dla ukraińskiego inwestora. Dla Unibep S.A. jest to inwestycja bezpieczna pod względem finansowym. Dzięki temu dziś możemy skupić się głównie na tym, by w terminie i w dobrej jakości ją zrealizować" - powiedział prezes zarządu Unibep Leszek Gołąbiecki, cytowany w komunikacie.