BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) wzrósł o 6,5 pkt w sierpniu

"W sierpniu br. wszystkie składowe wskaźnika działały w kierunku jego wzrostu, choć z nierówną siłą. W największym stopniu poprawiły się oceny przedsiębiorców na temat stanu finansów firm oraz oceny ogólnej sytuacji gospodarczej. W poprzednich dwóch miesiącach skala poprawy tych składowych była znacznie mniejsza od tej na temat tempa napływu nowych zamówień. To przesunięcie w czasie wydaje się być naturalne i logiczne. Zarówno sytuacja finansowa przedsiębiorstw, jak i ogólna kondycja gospodarki są konsekwencją zwiększonego napływu zamówień i wyższej produkcji, co miało miejsce od chwili zniesienia lockdownu, tj. od maja br." - czytamy w raporcie.

"W najbliższych miesiącach część nowo wytworzonych towarów zapewne trafi do magazynów jako rezerwa na wypadek ewentualnych przyszłych przerw w produkcji" - podkreślono w materiale.

"W grupie firm średnich i małych w dalszym ciągu dominują te, których stan finansów ulega pogorszeniu. Do lepszej sytuacji finansowej przedsiębiorstw przyczyniła się w pewnym stopniu redukcja zatorów płatniczych. Wskaźnik opóźnień w dokonywaniu płatności w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych powrócił do sytuacji porównywalnej do tej sprzed pandemii" - czytamy dalej.