Biedronka: 46 tys. pracowników otrzyma nagrodę roczną w wys. 2300 zł brutto

"Żyjemy w bardzo trudnych i niepewnych czasach, pogrążeni w globalnej pandemii, która sprawiła, że świat podjął niestrudzoną walkę z chorobą nieznającą żadnych granic. Ten głęboki kryzys uświadomił wszystkim to, co w naszej Grupie wiedzieliśmy zawsze: Wasza praca, dzięki której umożliwiamy milionom rodzin zakupienie żywności i produktów niezbędnych do życia, ma kluczowe znaczenie" - powiedział prezes i CEO Grupy Jeronimo Martins Pedro Soares dos Santos, cytowany w komunikacie.