Biedronka zaprosiła do współpracy małych, regionalnych producentów

"Teraz jest najlepszy moment na nawiązanie współpracy, która jednocześnie pomoże producentom przejść przez zawirowania gospodarcze. Sieć elastycznie podchodzi do możliwości konkretnych producentów, dopuszczając również współpracę na poziomie regionalnym, z dostawami np. do jednego centrum dystrybucyjnego" - czytamy w komunikacie.

"W Biedronce wierzymy, że dobra współpraca i zaufanie - szczególnie w trudnych momentach - może przynieść wiele dobrego dla nas wszystkich w przyszłości. Jeszcze szerzej otwieramy się więc na współpracę z polskimi mniejszymi producentami. Wiemy, że obecna sytuacja to dla nich duże wyzwanie. Chcemy im jasno powiedzieć - bądźcie z nami, pokażcie nam, co dobrego oferujecie, a dzięki nam dotrzecie do milionów klientów Biedronki. W ten bardzo konkretny sposób Biedronka wspiera polską gospodarkę" - powiedział członek zarządu i dyrektor handlowy w sieci Biedronka Maciej Łukowski, cytowany w komunikacie.