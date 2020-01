BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły 6,82 mld zł finansowania w 2019 r.

"W ciągu czterech kwartałów 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły o (+0,8%) więcej pożyczek niż w 2018 roku. W ujęciu wartościowym w 2019 r. udzielono finansowania na kwotę niższą o (-3,5%) niż w poprzednim roku. 38% wartości pożyczek, w okresie styczeń - grudzień 2019 r, było udzielonych na kwoty powyżej 5 000 zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak zaledwie 10% sprzedaży" - powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

W sprzedaży całego 2019 r. w ujęciu liczbowym dominują pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowią 38% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki udzielone na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 9% udział w sprzedaży. Najwyższa dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w całym 2019 r. dotyczyła przedziałów pożyczek niskokwotowych (< 1 tys. zł) i wynosiła (+4,8%) i z przedziału 2-3 tys. zł (+5,7%). W ujęciu wartościowym dodatnia dynamika pożyczek z tych dwóch przedziałów kwotowych wynosiła odpowiednio (+5,1%) i (+5,9%). Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w całym 2019 r. w porównaniu do 2018 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-7,4%) oraz (-8%).

Obecne odczyty w porównaniu do grudnia 2018 r. wskazują, że w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-4,2%), natomiast w ujęciu liczbowym odnotowały wzrost o (+4,6%). Średnia wartość pożyczki pozabankowej przyznanej w grudniu br. wyniosła 2 295 zł i była niższa o (- 8,5 %) od średniej wartości pożyczki udzielonej w grudniu 2018 r., podano również.

"Rok 2019 na rynku pożyczek był względnie dobry, mimo wielu ograniczeń, jakim podlegał w minionym roku sektor instytucji pożyczkowych. Nie jest to jednak efekt ogólnie dobrej koniunktury, ale dojrzałości tego sektora i efektywnej jego reakcji na negatywne zmiany w szeroko rozumianym otoczeniu, w tym niepewności w zakresie istniejących i przewidywanych ryzyk prawnych czy trudności w pozyskaniu lub utrzymaniu źródeł finansowania. Aktualne wskazania Barometru ZPF/IRG SGH obrazują pozytywne nastroje gospodarstw domowych w odniesieniu do planów wydatkowych i finansowania ich kredytem konsumenckim, jednak nie oznacza to wprost, że koniunktura w sektorze instytucji pożyczkowych w roku 2020 będzie dobra" - podkreślił prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) Andrzej Roter.