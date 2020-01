giełda 2 godziny temu

Bioton ma ugodę z Harbin Gloria Pharmaceuticals ws. umowy dystrybucji w Chinach

Bioton zawarł z Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd oraz SciGen PTE.Ltd. wiążący list intencyjny, na podstawie którego Harbin Gloria Pharmaceuticals zobowiązany do zapłaty Biotonowi kwoty ugodowej w wysokości 9 mln USD tytułem finalnej ugody dotyczącej wszelkich sporów między stronami związanych z umową dostawy i dystrybucji (UDD), podał Bioton.