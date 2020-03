Bitdefender przekazuje bezpłatne rozwiązania dla organizacji zdrowotnych

"Z racji panującej pandemii COVID-19 wiele osób zwraca mniejszą uwagę na to, jakie strony internetowe odwiedza. Niestety, Bitdefender zaobserwował zwiększoną aktywność hakerów, którzy próbują to wykorzystać. Z raportów wynika, że w marcu liczba incydentów złośliwych związanych z COVID-19 już wzrosła o 475% z porównaniu z lutym, a do końca miesiąca wzrośnie ponad 5-krotnie. Przykładem postawy hakerów może być włamanie kilka dni temu do sieci jednego z największych szpitali w Czechach m.in. robiącego testy na koronawirusa i narażenie go na problemy logistyczne oraz finansowe" - czytamy w komunikacie.