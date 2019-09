Bloober Team szykuje kolejne działania związane z 'Blair Witch' jeszcze w 2019

"Jak ktoś bierze pod uwagę tytuły takie, jak 'Wiedźmin', które trafią do znacznie szerszego grona i w pierwszych dniach sprzedaży generują największe ilości, to nie rozumie, że horrory co do zasady to tytuły, które mają 'long tail'. Najczęściej ich sprzedaż napędzana jest informacjami od gracza do gracza, czy się podoba czy nie, dlaczego mam tę grę kupić. Oczywiście, nie jesteśmy zadowoleni z faktu, że w dniu premiery mieliśmy problemy techniczne. Jednak wydaje nam się, że stanęliśmy na wysokości zadania. Pierwszy patch poszedł po 3 godzinach. W momencie, kiedy wypuściliśmy pierwszą poprawkę, pracowaliśmy nad kolejną. Trafiła na rynek w mniej niż 24 godziny. To pokazuje, że byliśmy mocno zmobilizowani, by wypuścić jak najlepszą grę na rynek" - powiedział ISBnews Babieno.