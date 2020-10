BM Reflex: Paliwa na stacjach mogą jeszcze tanieć, ale w coraz mniejszym stopniu

Zgodnie z informacjami amerykańskiego Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska ( US Bureau of Safety and Environmental Enforcement) z 8 października ograniczenia produkcji ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej ze względu na huragan Delta sięgnęły 1,7 mln bbl/d co odpowiada 92% mocy wydobywczych w tym regionie i 15% całkowitej amerykańskiej produkcji ropy naftowej. Poza tym łączna skala ograniczeń wydobycia ropy naftowej na Morzu Północnym może sięgnąć 1 mln bbl/d ze względu na możliwe rozszerzenia strajku na kolejne norweskie platformy i pola naftowe.