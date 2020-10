BNP Paribas BP będzie bezpośrednio kupował 100% energii z elektrowni wodnych 

"Respect Energy to jedyny polski dostawca energii mający w ofercie prąd pochodzący wyłącznie z odnawialnych źródeł. Widzimy, że nasza filozofia biznesu coraz częściej spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem klientów. Chcą oni korzystać z czystej zielonej energii i przyczyniać się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Cieszymy się, że od dziś do grona naszych klientów dołącza tak istotna instytucja finansowa jak Bank BNP Paribas" - powiedział prezes Respect Energy Sebastian Jabłoński, cytowany w komunikacie.