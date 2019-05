BoomBit: Gry wydane w formule GaaS osiągają coraz lepsze wyniki

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego jak performują nasze gry GaaS. Do końca roku wydamy jeszcze co najmniej 7 takich tytułów, pracujemy nad kolejnymi, a dodatkowo rozmawiamy z zewnętrznymi studiami na temat wydania ich gier w tej formule. Spodziewamy się, że dzięki temu w kolejnych miesiącach wzrośnie nasza baza przychodowa, co przełoży się na nasze wyniki finansowe. Dodatkowo dzięki pozyskanym z emisji środkom w kolejnych miesiącach będziemy mogli zintensyfikować nasze inwestycje w User Acquisition, czyli pozyskiawnie graczy, co jeszcze bardziej powinno wesprzeć wyniki osiągane przez nasze gry" - powiedział wiceprezes Hannibal Soares, cytowany w komunikacie.