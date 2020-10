BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Chin i USA

"W naszej ocenie, o ile w kolejnych tygodniach nie dojdzie do gwałtownego pogorszenia sytuacji epidemicznej, która skutkowałaby szerszym ograniczaniem aktywności gospodarczej na świecie , to właśnie powyższe wątki tj. pakiet fiskalny w USA, wybory prezydenckie w USA, Brexit, negocjacje dot. Funduszu Odbudowy i budżetu UE będą stymulowały podwyższoną zmienność notowań na globalnym rynku finansowym" - czytamy dalej.

"We wrześniu wskaźnik inflacji zaskoczył odczytem wyższym od oczekiwań. Według naszych szacunków, do wrześniowej niespodzianki inflacyjnej przyczyniły się przede wszystkim ceny dóbr i usług z obszaru inflacji bazowej. I właśnie najbardziej interesujące będą informacje dot. przyczyn wzrostu wskaźnika inflacji bazowej. Według naszych szacunków, indeks inflacji bazowej (po wyłączeniu cen żywności i energii) wzrósł we wrześniu do 4,2% r/r (z ryzykiem odczytu 4,3%) wobec 4% r/r w sierpniu. Publikacja wskaźników inflacji bazowej planowana jest na 16.10" - podano także.