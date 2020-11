BOŚ i PLGBC nawiązały współpracę w ramach progr. Zielony Dom i Zielona Hipoteka

"Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego opracowało i wdrożyło wielokryterialny certyfikat dla domów i mieszkań Zielony Dom, skierowany do deweloperów mieszkaniowych i inwestorów prywatnych. Certyfikat jest gwarancją wysokiej efektywności energetycznej budynków, komfortu użytkowników i poszanowania środowiska. Został opracowany w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, który jest wdrażany w krajach partnerskich projektu SMARTER Finance for Families, finansowanego z programu ramowego UE Horyzont2020" - czytamy w komunikacie.

"Zadania finansowane przez BOŚ w ramach kredytów ekologicznych przyczyniają się do osiągania wymiernych pozytywnych efektów w różnych dziedzinach ochrony środowiska. Obok inwestycji w odnawialne źródła energii, największe rezultaty osiągamy właśnie w obszarze budownictwa zrównoważonego. Na koniec I połowy 2020 r. kredyty na ten cel stanowiły 27,8% salda kredytów proekologicznych banku" - powiedział p.o. prezesa zarządu BOŚ Banku Emil Ślązak, cytowany w materiale.

Na bazie podpisanego przez obie strony porozumienia Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego będzie weryfikowało i potwierdzało, że wskazane budynki mieszkalne spełniają ww. kryteria, co pozwoli im na otrzymanie certyfikatu Zielony Dom. Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości w takiej inwestycji będą mogły ubiegać się w Banku Ochrony Środowiska o ekologiczny kredyt hipoteczny.

"Budynki certyfikowane to gwarancja standardu projektowania i wykonania. Efektywność energetyczna to także niższe koszty codziennej eksploatacji, a więc niższe obciążenia dla budżetów gospodarstw domowych. Preferencyjne warunki ekologicznych kredytów hipotecznych to bardzo ważny krok w stronę myślenia o inwestycjach mieszkaniowych w perspektywie długoterminowego wpływu budynków na środowisko" - podsumowała prezydentka Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC Agnieszka Strzemińska.