BREWE Leasing: Rośniemy znacznie szybciej niż rynek

"Bezpieczeństwo, elastyczność i innowacja - to nasze podejście do klienta. Stosujemy niestandardowe zabezpieczenia transakcji. To pozwala nam sięgać po klientów nieobsługiwanych przez rynek korporacyjnych firm leasingowych. 'Szyjemy' produkty na miarę oczekiwań. Finansujemy przedmioty leasingu, nie będące w kręgu zainteresowania wspomnianych wyżej firm. Na przykład wartości niematerialne i prawne, stada zwierząt itp. W zakresie faktoringu finansujemy np. jednostkowo mniejsze faktury. Wpisuje się to bardzo dobrze w potrzeby grupy MSP" - napisał prezes.