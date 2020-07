Budimex: Rozważymy ekspansję geograficzną i produktową w segmencie deweloperskim

"Przegląd będzie miał na celu przeanalizowanie różnych dostępnych scenariuszy rozwoju segmentu deweloperskiego oraz wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji strategii długoterminowego rozwoju Budimex SA . Firma będzie rozważać poszerzenie ekspansji geograficznej i produktowej, by docelowo uzyskać dwukrotnie wyższą sprzedaż na rynku deweloperskim" - czytamy w komentarzu zarządu do raportu bieżącego.

W ramach przeglądu Budimex zamierza przeanalizować scenariusze obejmujące m. in. pozyskanie znaczącego inwestora lub inwestorów dla działalności deweloperskiej (zarówno mniejszościowych jaki i większościowego), zawarcie aliansu strategicznego z innym podmiotem, wprowadzenie Budimex Nieruchomości na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizie ma zostać poddana także możliwość dywersyfikacji działalności deweloperskiej m. in. poprzez budowanie zasobu mieszkań na wynajem (resi for rent), akademików, czy też realizację projektów nieruchomościowych o charakterze komercyjnym, wymienia zarząd.