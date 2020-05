C&W: Centra handlowe muszą teraz walczyć o klienta, pomoże program lojalnościowy

"W bliskiej przyszłości nie da się uniknąć spadku liczby odwiedzających w centrach handlowych. Potwierdzają to dane udostępnione przez Inquiry, które mówią, że 64% ankietowanych obawia się tłumów i dużych skupisk ludzi, a 40% nie planuje w najbliższym czasie odwiedzenia obiektu handlowego. W tej sytuacji każdy klient jest na wagę złota" - powiedziała Wiszowata-Łazarz podczas webinaru "Disconnect to Reconnect, czyli o rynku retail w nowej rzeczywistości".

"To jest czas na rozwój aplikacji lojalnościowych; to nie jest pytanie 'czy?', tylko 'jak?' wprowadzić je do galerii handlowych. Co drugi z nas korzysta z programów lojalnościowych. Aplikacje uczą się naszych zachowań, podsuwają oferty, z których [prawdopodobniej] skorzystamy. Dzięki nim zbieramy dane, kategoryzujemy klientów, dostarczamy pasującą ofertę i podwyższamy konwersję [odwiedzin na zakupy]" - dodała ekspertka.

Według niej, minęły czasy, gdy w kampanii reklamowej firmy próbowały sprzedać jeden produkt np. poprzez kampanię plakatową.

"Gdy klientów jest mniej, to nie jest czas na czekanie, a na budowanie intensywnego kontaktu z klientem. Bądźmy widoczni, działajmy. By zwiększyć motywację klienta do zakupów czas na odważne, nieschematyczne myślenie" - podkreśliła Wiszowata-Łazarz.

Jednocześnie zwróciła uwagę, że klient w galerii musi się czuć bezpiecznie, czemu sprzyja komunikowanie środków ostrożności oparte na pozytywnych skojarzeniach (podała przykład piktogramów - emotikonów) i profesjonalizm załogi, np. ekip sprzątających.

"To też czas na aktywne działania PR i CSR. Konieczny jest aktywny kontakt z mediami, informowanie o tym co robimy dla lokalnej społeczności i co zrobiliśmy, by klient był bezpieczny" - wskazała ekspertka.

