Carrefour Polska rozbuduje park handlowy Sonata Park w Sochaczewie

Sonata Park to największy park handlowy należący do Carrefour Polska, zlokalizowany w Sochaczewie. Obiekt oddany do użytku pod koniec 2014 r. zostanie poddany kompleksowej rozbudowie, która ma na celu poszerzenie i dywersyfikację oferty handlowej oraz unowocześnienie i dopasowanie obiektu do aktualnych potrzeb mieszkańców miasta, podano.