Carrefour testuje automaty do sprzedaży podgrzewanych dań gotowych

"Nawiązanie współpracy z firmą Food Point i wprowadzenie automatów gastronomicznych to kolejna innowacja, jaką wprowadzamy do sklepów franczyzowych Carrefour. Nasze dotychczasowe udogodnienia, takie jak kasy samoobsługowe, Scan&Go czy click&collect spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony klientów i zostały docenione przez naszych partnerów we franczyzie. Sklepy franczyzowe Carrefour Polska to rozpoznawalna marka i chcemy, aby proponowane przez nas innowacyjne usługi były zawsze dopasowane do lokalizacji i potrzeb konsumentów oraz budowały przewagę konkurencyjną naszej marki na rynku" - powiedział dyrektor sklepów convenience Carrefour Polska Michał Florkiewicz, cytowany w komunikacie.