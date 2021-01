CCC: Capex wyniesie ponad 200 mln zł w 2021 r.

"Jesteśmy w trakcie budżetowania na nowy rok 2021. Dla nas on się właściwie jeszcze nie zaczął, dopiero od 1 lutego 2021 się zacznie. Zakładamy, że ten capex będzie w okolicach 200 mln zł plus. W istotnej części będzie to capex odtworzeniowy, a jednocześnie bardzo mocno ukierunkowany na rozwój naszego e-commerce" - powiedział Czyczerski podczas wideokonferencji.