CCC ogłasza squeeze out pozostałych 9,98% akcji Gino Rossi po 0,55 zł/szt.

"Przedmiotem przymusowego wykupu jest 17 049 585 akcji, stanowiących ok. 9,98% kapitału zakładowego spółki i uprawiających do wykonywania 17 049 585 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących ok. 9,98% ogólnej liczby głosów w spółce" - czytamy w komunikacie.