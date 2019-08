CD Projekt miał 51,68 mln zł zysku netto, 59,99 mln zł EBIT w I półr. 2019

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów stanowiły 34% udziału w całości przychodów Grupy, a wynikały w największym stopniu z realizowanej za pośrednictwem platformy GOG.com dystrybucji do ostatecznych klientów gier od zewnętrznych dostawców. Wzrost o 22,2% względem okresu porównawczego jest efektem bardzo udanej corocznej letniej wyprzedaży (Summer Sale) serwisu GOG.com, która była najbardziej udaną promocją w historii platformy, mocnych debiutów nowych tytułów (największe premiery platformy to Diablo + Hellfire, Warcraft I & II), a także sprzyjającej eksporterom sytuacji na rynku walutowym, podano także.

"Istotną składową przychodów Grupy w minionym półroczu były również Przychody ze sprzedaży usług segmentu CD Projekt Red wynikające ze współpracy z partnerami wydawniczymi w ramach kampanii promocyjnej gry Cyberpunk 2077, wzajemnej promocji oraz partycypacji partnerów w kosztach tej kampanii. Bezpośrednio towarzyszące sprzedaży Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów wyniosły w ujęciu skonsolidowanym 66 168 tys. zł i były wyższe o 51% w stosunku do wartości wykazanej w okresie porównawczym. Wzrost kosztu własnego sprzedaży w stosunku do okresu porównawczego wynika przede wszystkim z wykazanej w Kosztach wytworzenia sprzedanych produktów i usług amortyzacji nakładów na prace rozwojowe projektów GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana oraz Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści. Koszty te nie występowały w okresie porównawczym, ponieważ do czasu zrealizowanych w październiku 2018 r. premier obu gier, nakłady na wytworzenie obu projektów podlegały kapitalizacji. Ponadto w omawianej pozycji Grupa ujęła

koszt własny sprzedaży związany z uzyskanymi Przychodami ze sprzedaży usług" - czytamy dalej.