CDRL miał 1,69 mln zł zysku netto, 2,39 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

"Marża EBITDA jest niższa w I półroczu 2019 ze względu na przejęcie nowych spółek do Grupy. W najbliższych latach zarząd skupi się na stworzeniu kompleksowej oferty produktów, jak również na optymalizowaniu sieci sklepów, zatrudnienia i ponoszonych kosztów. Zadaniem do realizacji w najbliższym okresie będzie również wyrównanie standardów w zakresie produkcji, logistyki, sieci sklepów i obsługi klienta jak również controllingu. Działania te wedle zamierzeń zarządu mają doprowadzić do poprawienia wyników. W okresie od 01.01 do 30.06.2019 roku większość sprzedaży stanowiła sprzedaż towarów handlowych prowadzona przez Grupę w sieci sklepów własnych oraz agencyjnych, jak również poza granice kraju" - czytamy dalej.