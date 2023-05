Ceny energii zależą od emocji. Nastroje inwestorów odbijają się na giełdach

Emocjonalny rynek

W raporcie wyjaśniono, że naukowcy wpisywali do Google Trends m.in. określenia, takie jak: "rynek akcji", "Down Jones", "rynek akcji na żywo", "rynek kontraktów terminowych". W sumie - jak zaznaczono - analizie poddano wpisy z 77 krajów, dowodząc, "że w okresach wysokiego poziomu niepewności giełdy akcji szczególnie negatywnie wpływają na giełdy towarowe".

Poszukiwania informacji

Jak wyjaśnił Szczygielski, kiedy podmioty gospodarcze są niepewne co do sytuacji lub wydarzenia i związanych z nimi konsekwencji, r eagują poszukiwaniem informacji dotyczących tej sytuacji lub wydarzenia w celu zmniejszenia niepewności . "W związku z tym rosnąca i malejąca liczba wyszukiwań wokół danego wydarzenia lub sytuacji pokazuje zmieniające się poziomy niepewności odczuwanej przez inwestorów". Zdaniem badacza z Akademii Leona Koźmińskiego, analiza zachowań w sieci jest wiarygodniejsza niż badania ankietowe.

W informacji napisano też, w 2019 roku z tego samego narzędzia skorzystał amerykański ekonomista, Seth Stephens-Davidowitz. "Postawił (...) podobną do Jana Jakuba Szczygielskiego tezę, że zapytania internautów gromadzone w wyszukiwarce to bardzo dobry materiał badawczy, który pozwala osiągać znacznie wiarygodniejsze wyniki niż przy użyciu metod sondażowych. Oparł to przekonanie na założeniu, że w ankietach socjologicznych, które bazują na deklaracjach, uczestnicy często kłamią, a tymczasem wyszukiwarka internetowa daje im poczucie intymności i w niej piszą o prawdziwych lękach lub wątpliwościach" - zauważono.