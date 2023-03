Bruksela chce ustabilizować ceny na rynku energii. Oto czego się można spodziewać

"Rzeczpospolita" zauważa, że Polska w 2022 r. wydała ponad 2 proc. PKB na rekompensaty cen energii. Chociaż jest to rekord w skali Unii Europejskiej , to inne państwa również musiały skompensować nagły skok cen w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie .

Tak Bruksela chce przeciwdziałać rosnącym cenom energii

Na wpływ cen energii w Europie wpływ ma też fakt, że hurtowe ceny energii elektrycznej w Unii Europejskiej są powiązane z cenami gazu . A skoro surowiec ten drożał, to drożały też dostawy energii ze wszystkich źródeł , także z np. wiatru czy słońca.

Komisja Europejska przez wiele miesięcy opierała się postulatom, by poluzować te zasady. Miała w tym zakresie wsparcie wielu państw członkowskich. Obecnie jednak KE zaproponowała reformę, ale dość umiarkowaną – pisze "Rz".

KE chce zaproponować rozwiązania pomagające w rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a także ułatwiające magazynowanie i odbiór energii. Jednym z pomysłów są też przepisy, które mają chronić konsumentów przed nadmiernymi wahaniami cen. Jednym z takich rozwiązań ma być m.in. prawo do zwierania umów długoterminowych w stałej cenie. Firmy powinny natomiast zabezpieczać się przed ryzykiem z takich umów.

Będzie rozdzielenie godzinowe na korzystanie z energii?

Osobnym pomysłem jest prawo do umów opartych na cenach dynamicznych. Jak tłumaczy "Rz", oznaczałoby to w praktyce, że klienci mogliby korzystać w nocy z niższych taryf, by naładować samochody elektryczne lub korzystać z pomp ciepła. Zdaniem Komisji idealny byłby wariant, gdyby odbiorcy mogli zawrzeć dwie umowy z dostawcą, w zależności od tego, w jakich godzinach pobierają prąd.