Ceny ropy Brent spadły poniżej 35 USD za baryłkę, a WTI - poniżej 33 USD

Na zmianę sentymentu częściowo wpłynął pesymizm związany z sytuacją w Hongkongu, gdyż to właśnie w tym tygodniu prawa ograniczające autonomię tego rejonu Chin mają zostać oficjalnie zatwierdzone. Ten fakt budzi sprzeciw m.in. Stanów Zjednoczonych, wywołując na nowo obawy o powrót wojny handlowej. Co za tym idzie, taki scenariusz negatywnie wpłynąłby na tempo ożywienia gospodarczego po wygaszeniu pandemii.

Taki wynik był dla inwestorów dużą niespodzianką, ponieważ oczekiwali oni nie tyle mniejszego wzrostu zapasów, co nawet ich spadku o około 2,5 mln baryłek. Był to efekt sytuacji na amerykańskim rynku w poprzednich tygodniach, kiedy to zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych zaczęły spadać i rozbudziły apetyt inwestorów na więcej.