Cherrypick Games przeznaczy 6,6 mln zł na pozyskanie graczy 'My Spa Resort'

Założyciele studia zobowiązali się do udzielenia spółce pożyczki na inwestycja w marketing i jednocześnie zadeklarowali udział w podwyższeniu kapitału spółki.

"Mieliśmy bardzo silny odzew ze strony inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, którzy analizując kluczowe wskaźniki 'My Spa Resort' dostrzegli olbrzymi potencjał w kolejnych etapach monetyzacji produktu. Dostaliśmy propozycję dokapitalizowania spółki w celu przeniesienia gry na zupełnie inny poziom przychodowości. Jako założyciele spółki uznaliśmy, że sposób zasilenia firmy poprzez sprzedaż akcji i objęcie przez nas emisji jest najszybszą i najbardziej efektywną drogą pozyskania kapitału. Jako zarząd musimy myśleć o długoterminowym rozwoju spółki, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowych inwestorów. Dzięki temu dynamicznie przeskalujemy nasz biznes. Jestem przekonany, że środki te pomogą nam znacząco przyspieszyć tempo rozwoju tego projektu" - powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

W ramach trzech dużych aktualizacji "My Spa Resort", z których ostatnia wprowadzona została pod koniec marca, spółka m.in. przebudowała plansze rozgrywki, zwiększyła jej rozmiar, zmieniła tytuł gry i uzupełniła tytuł o dodatkowe elementy premium, by zwiększyć zaangażowanie graczy i poprawić monetyzację. Efektem tych działań jest m.in. poprawa AARPDAU (średni dzienny przychód reklamowy na aktywnego użytkownika) o blisko 220% i znaczący wzrost retencji, czyli wskaźnika mówiącego o tym jak często użytkownik powraca do gry.