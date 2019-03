Decyzja o przystąpieniu do negocjacji wynika z otrzymania od wybranych instytucji finansowych wiążących ofert udzielenia spółce zabezpieczonego finansowania, podano.

Potencjalne pozyskanie kredytów jest związane z realizacją przez grupę kapitałową Ciech celów strategicznych określonych w strategii grupy na lata 2019-2021 z 5 grudnia 2018 roku, a także umożliwi dopasowanie struktury finansowania korporacyjnego do realizowanych inwestycji poprzez zastąpienie części finansowania krótkoterminowego finansowaniem długoterminowym, wyjaśniła spółka.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.