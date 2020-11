Comp miał 5,33 mln zł zysku netto, 9,24 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

"Po analizie bieżącej sytuacji spółki i aktualnego otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonuje grupa kapitałowa spółki (w szczególności wpływu pandemii SARS-CoV-2 oraz COVID-19), zarząd spółki wskazuję, że przewidywany dla grupy kapitałowej spółki wynik na poziomie EBITDA wyniesie w 2020 roku ok. 85 mln zł, a w 2021 roku ok. 120 mln zł, podczas gdy poziom EBITDA za 2019 rok wyniósł ok. 88 mln zł. Jednocześnie zarząd spółki podkreśla, że planuje zmniejszenie zadłużenia finansowego netto (na poziomie skonsolidowanym) na koniec 2021 roku do poziomu ok. 120 mln zł, podczas gdy poziom zadłużenia na koniec 2019 roku wyniósł ok. 237 mln zł. Ponadto zarząd spółki planuje zapewnić transfer gotówki do akcjonariuszy po wynikach 2020 r." - czytamy w raporcie.